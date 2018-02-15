Более 100 машин поучаствовали в патриотическом автопробеге в Ростове

"Колонну возглавила техника ВОВ. Она могла участвовать в боях за город, которые прошли в 1943 году", - говорится в публикации.
Отмечается, что проехали грузовики и бронемашины. Для горожан организовали интерактивную площадку "Патриоты Ростова". Участники смогли попробовать фронтовую кашу, увидеть экспозицию из находок поисковых отрядов.
Кроме того, прошел концерт фронтовых артистов. Автопробег начался от площади Карла Маркса и прошел по всему городу.
Память павших воинов почтили оружейными залпами.
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