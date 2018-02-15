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Более 100 машин поучаствовали в патриотическом автопробеге в Ростове

15 февраля 2018, 23:11
В Ростове-на-Дону в честь 75-летия со дня освобождения города от фашистов провели патриотический автопробег, в котором поучаствовали свыше 100 машин, информирует горадминистрация.

"Колонну возглавила техника ВОВ. Она могла участвовать в боях за город, которые прошли в 1943 году", - говорится в публикации.

Отмечается, что проехали грузовики и бронемашины. Для горожан организовали интерактивную площадку "Патриоты Ростова". Участники смогли попробовать фронтовую кашу, увидеть экспозицию из находок поисковых отрядов.

Кроме того, прошел концерт фронтовых артистов. Автопробег начался от площади Карла Маркса и прошел по всему городу.

Память павших воинов почтили оружейными залпами.

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