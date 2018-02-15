rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля 2018, 13:12

Published 15 февраля 2018, 13:12

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

Число брошенных новорожденных в Ростовской области упало на треть – до 122

15 февраля 2018, 13:12
Количество брошенных при рождении детей в Ростовской области за три года снизилось более, чем на 30%, сообщила начальник отдела по вопросам охраны здоровья населения правительства региона Ольга Палатная.

Если в 2014 году родители отказались от 179 новорожденных, то в прошедшем году число брошенных детей составило только 122 малыша.

"Мы наблюдаем уменьшение количества отказных и брошенных детей в детдомах, а также снижение такого негативного показателя, как смертность детей на первом году жизни на 13% в 2017 году и снижение зарегистрированных мертворожденных детей на 13,5%", - отметила Палатная.

По ее словам, в регионе также снизилось количество матерей-одиночек. Доля детей из неполных семей за три года снизилась почти на 25%.

Материалы по теме
Очередной новорожденный умер в донской больницеТело новорожденной нашли в мусорном баке в Ростове
#Общество#Новости
Подпишитесь
Популярное