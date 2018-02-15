Число брошенных новорожденных в Ростовской области упало на треть – до 122

Posted 15 февраля 2018, 13:12
Published 15 февраля 2018, 13:12
Modified 17 сентября 2022, 14:56
Updated 17 сентября 2022, 14:56
Если в 2014 году родители отказались от 179 новорожденных, то в прошедшем году число брошенных детей составило только 122 малыша.
"Мы наблюдаем уменьшение количества отказных и брошенных детей в детдомах, а также снижение такого негативного показателя, как смертность детей на первом году жизни на 13% в 2017 году и снижение зарегистрированных мертворожденных детей на 13,5%", - отметила Палатная.
По ее словам, в регионе также снизилось количество матерей-одиночек. Доля детей из неполных семей за три года снизилась почти на 25%.