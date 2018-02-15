Число брошенных новорожденных в Ростовской области упало на треть – до 122

"Мы наблюдаем уменьшение количества отказных и брошенных детей в детдомах, а также снижение такого негативного показателя, как смертность детей на первом году жизни на 13% в 2017 году и снижение зарегистрированных мертворожденных детей на 13,5%", - отметила Палатная.