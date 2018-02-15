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Posted 15 февраля 2018, 08:02

Published 15 февраля 2018, 08:02

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Ростов исключили из программы переселения соотечественников

15 февраля 2018, 08:02
Соотечественники из-за рубежа не получат поддержку при переселении в Ростов-на-Дону из-за высокого спроса на этот город, им предложат трудоустроиться в сельских местностях области, сообщил начальник управления государственной службы занятости населения региона Сергей Григорян.

"Ростов исключен в связи с тем, что большое количество соотечественников хотят переехать в этот город, а перед нами стоит задача переселять их, прежде всего, в сельские местности, где не хватает рабочих рук", - пояснил он.

С начала реализации программы в Ростовскую область переселилось 6728 человек. Большинство из них занято в промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании. "В 2017 году трудоустроено 1642 человека, это почти 85% от общей численности переселившихся соотечественников трудоспособного возраста", - отметил он.

По его словам, в сфере здравоохранения удалось найти место для 91 человека, в сфере образования – для 159 человек.

В этом году на реализацию мероприятий, связанных с переселением соотечественников, из федерального бюджета направили 1,3 миллиона рублей.

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