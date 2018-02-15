Ростов исключили из программы переселения соотечественников

Posted 15 февраля 2018, 08:02
Published 15 февраля 2018, 08:02
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Ростов исключен в связи с тем, что большое количество соотечественников хотят переехать в этот город, а перед нами стоит задача переселять их, прежде всего, в сельские местности, где не хватает рабочих рук", - пояснил он.
С начала реализации программы в Ростовскую область переселилось 6728 человек. Большинство из них занято в промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании. "В 2017 году трудоустроено 1642 человека, это почти 85% от общей численности переселившихся соотечественников трудоспособного возраста", - отметил он.
По его словам, в сфере здравоохранения удалось найти место для 91 человека, в сфере образования – для 159 человек.
В этом году на реализацию мероприятий, связанных с переселением соотечественников, из федерального бюджета направили 1,3 миллиона рублей.