Два детских сада и две школы построят власти Ростова вместо застройщиков

Posted 16 февраля 2018, 13:07
Published 16 февраля 2018, 13:07
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Как пояснил министр, в федеральной программе "Жилище" есть подпрограмма стимулирования жилищного строительства, в рамках которой застройщикам оказывается финансовая помощь на строительство объектов дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры в районах комплексной застройки территории. Субъекты могут получать деньги на строительство дорог, инвесторы - компенсировать процентную ставку по кредиту, взятому на создание инженерных коммуникаций, муниципалитеты – возмещать средства на строительство поликлиник, детсадов и школ. В прошлом году правительство области компенсировало процентную ставку по кредиту для застройщика микрорайона Левенцовский на сумму 34 миллиона рублей.
"На этот год планы большие. Заявку на 1,5 миллиарда рублей мы направили на строительство двух детских садов в микрорайоне Левенцовский, двух автодорог вокруг 5 и 6 микрорайона Левенцовский, а также школу в «Красном Аксае» и школу, которая сейчас строится в военном городке в микрорайоне Суворовский на 1340 мест. Ждем ободрения", - сказал министр.
По его словам, заседание по рассмотрению данного вопроса уже состоялось, и теперь в министерстве ждут протокола по количеству выделенных для Ростовской области средств. Безуглов высказал надежду, что оптимальным для бюджета региона было бы получение федеральной поддержки на не менее чем 87% от заявленной суммы. "Но есть инсайдерская информация о том, что могут выделить в районе 950 миллионов рублей", - сказал министр.