Два детских сада и две школы построят власти Ростова вместо застройщиков

По его словам, заседание по рассмотрению данного вопроса уже состоялось, и теперь в министерстве ждут протокола по количеству выделенных для Ростовской области средств. Безуглов высказал надежду, что оптимальным для бюджета региона было бы получение федеральной поддержки на не менее чем 87% от заявленной суммы. "Но есть инсайдерская информация о том, что могут выделить в районе 950 миллионов рублей", - сказал министр.