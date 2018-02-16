rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля 2018, 13:07

Published 16 февраля 2018, 13:07

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Два детских сада и две школы построят власти Ростова вместо застройщиков

16 февраля 2018, 13:07
Сюжет
Новости Ростова
Два детских сада и две школы построят в трех строящихся микрорайонах на окраинах Ростова-на-Дону за счет федеральных средств, сообщил министр строительства региона Николай Безуглов.

Как пояснил министр, в федеральной программе "Жилище" есть подпрограмма стимулирования жилищного строительства, в рамках которой застройщикам оказывается финансовая помощь на строительство объектов дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры в районах комплексной застройки территории. Субъекты могут получать деньги на строительство дорог, инвесторы - компенсировать процентную ставку по кредиту, взятому на создание инженерных коммуникаций, муниципалитеты – возмещать средства на строительство поликлиник, детсадов и школ. В прошлом году правительство области компенсировало процентную ставку по кредиту для застройщика микрорайона Левенцовский на сумму 34 миллиона рублей.

"На этот год планы большие. Заявку на 1,5 миллиарда рублей мы направили на строительство двух детских садов в микрорайоне Левенцовский, двух автодорог вокруг 5 и 6 микрорайона Левенцовский, а также школу в «Красном Аксае» и школу, которая сейчас строится в военном городке в микрорайоне Суворовский на 1340 мест. Ждем ободрения", - сказал министр.

По его словам, заседание по рассмотрению данного вопроса уже состоялось, и теперь в министерстве ждут протокола по количеству выделенных для Ростовской области средств. Безуглов высказал надежду, что оптимальным для бюджета региона было бы получение федеральной поддержки на не менее чем 87% от заявленной суммы. "Но есть инсайдерская информация о том, что могут выделить в районе 950 миллионов рублей", - сказал министр.

#Общество#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика