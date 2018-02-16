rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля 2018, 07:35

Published 16 февраля 2018, 07:35

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

Огромная пробка образовалась на Шеболдаева в Ростове

16 февраля 2018, 07:35
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в пятницу на улице Шеболдаева образовались заторы на дороге, сообщается в сервисе "Яндекс.Карты".

Пробка начинается от пересечения с улицей Нансена, до улиц 56-й Армии и Вавилова. Далее по Вавилова пробка продолжается до проспекта Королева.

Машины едут со скоростью 5 километров в час. В этой зоне стоит значок, означающий аварию.

Также заторы есть и в центре города. В том числе на Ворошиловском проспекте и Большой Садовой. Сейчас в городе загруженность дорог составляет 5 баллов.

р1

Материалы по теме
Десятибалльные пробки сковали Ростов в пятницу"Волга" перевернулась на Космонавтов в Ростове, образовалась пробкаПробки сковали Ростов в понедельник
#Общество#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь
Популярное