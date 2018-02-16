Огромная пробка образовалась на Шеболдаева в Ростове

Posted 16 февраля 2018, 07:35
Published 16 февраля 2018, 07:35
Modified 17 сентября 2022, 14:56
Updated 17 сентября 2022, 14:56
Пробка начинается от пересечения с улицей Нансена, до улиц 56-й Армии и Вавилова. Далее по Вавилова пробка продолжается до проспекта Королева.
Машины едут со скоростью 5 километров в час. В этой зоне стоит значок, означающий аварию.
Также заторы есть и в центре города. В том числе на Ворошиловском проспекте и Большой Садовой. Сейчас в городе загруженность дорог составляет 5 баллов.
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