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Posted 16 февраля 2018, 09:47

Published 16 февраля 2018, 09:47

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Остановку аэроэкспресса в Платов сделают у старого аэропорта в Ростове

16 февраля 2018, 09:47
Одним из возможных мест размещения остановочного пункта скоростного аэроэкспресса в новый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону может стать территория старого аэропорта Ростов, на месте которого планируют построить жилой микрорайон, сообщил в пятницу министр строительства Ростовской области Николай Безуглов.

"Одно из мест, где будет размещаться станция аэроэкспресса, который свяжет Ростов с новым аэропортом, можно сделать в этом новом микрорайоне", - сказал Безуглов.

По его словам, застройка нового микрорайона на месте старого аэропорта будет вестись на протяжении 20-30 лет, поэтому власти региона не боятся наплыва машин, который может парализовать движение на Шолохова. "Одновременно со строительством микрорайона будет решаться вопрос по расширению дорог и строительству новых развязок", - отметил он.

Напомним, что губернатор Ростовской области пообещал уже в этом году приступить к проектированию в Ростове метро. По замыслу, оно будет как наземным, так и подземным.

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