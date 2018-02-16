Остановку аэроэкспресса в Платов сделают у старого аэропорта в Ростове

Posted 16 февраля 2018, 09:47
Published 16 февраля 2018, 09:47
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Одно из мест, где будет размещаться станция аэроэкспресса, который свяжет Ростов с новым аэропортом, можно сделать в этом новом микрорайоне", - сказал Безуглов.
По его словам, застройка нового микрорайона на месте старого аэропорта будет вестись на протяжении 20-30 лет, поэтому власти региона не боятся наплыва машин, который может парализовать движение на Шолохова. "Одновременно со строительством микрорайона будет решаться вопрос по расширению дорог и строительству новых развязок", - отметил он.
Напомним, что губернатор Ростовской области пообещал уже в этом году приступить к проектированию в Ростове метро. По замыслу, оно будет как наземным, так и подземным.