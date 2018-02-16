Остановку аэроэкспресса в Платов сделают у старого аэропорта в Ростове

По его словам, застройка нового микрорайона на месте старого аэропорта будет вестись на протяжении 20-30 лет, поэтому власти региона не боятся наплыва машин, который может парализовать движение на Шолохова. "Одновременно со строительством микрорайона будет решаться вопрос по расширению дорог и строительству новых развязок", - отметил он.