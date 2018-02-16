Рабочие разворовали недостроенный детский сад под Ростовом

По его словам, в отношении одного из застройщиков – Ростовской региональной ипотечной корпорации – сейчас введена процедура банкротства. Как пояснил министр, выкупить этот детский сад муниципалитет сможет только на конкурсной основе в рамках процедуры банкротства, которая может затянуться минимум на два года. "Мы прийти и попросить отдать нам этот детский сад не можем. Нужно дождаться процедуры, когда он будет выставлен на торги", - отметил Безуглов.