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Posted 16 февраля 2018, 13:04

Published 16 февраля 2018, 13:04

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Рабочие разворовали недостроенный детский сад под Ростовом

16 февраля 2018, 13:04
Строители разворовали недостроенный детский сад в Новошахтинске Ростовской области после невыплаты им заработной платы и последующего объявления застройщика банкротом, сообщил министр строительства региона Николай Безуглов.

По его словам, в Новошахтинске и Миллеровском районе остаются недостроенными два детских сада, которые возводились частными инвесторами для нужд муниципальных районов и должны были быть проданы им после завершения строительства.

"В Миллеровском районе сейчас только фундамент. В Новошахтинске детский сад построен, но он был частично разворован. Работники, которые не получили зарплату, сняли аппаратуру", - сказал министр.

По его словам, в отношении одного из застройщиков – Ростовской региональной ипотечной корпорации – сейчас введена процедура банкротства. Как пояснил министр, выкупить этот детский сад муниципалитет сможет только на конкурсной основе в рамках процедуры банкротства, которая может затянуться минимум на два года. "Мы прийти и попросить отдать нам этот детский сад не можем. Нужно дождаться процедуры, когда он будет выставлен на торги", - отметил Безуглов.

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