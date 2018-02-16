Рабочие разворовали недостроенный детский сад под Ростовом

Posted 16 февраля 2018, 13:04
Published 16 февраля 2018, 13:04
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
По его словам, в Новошахтинске и Миллеровском районе остаются недостроенными два детских сада, которые возводились частными инвесторами для нужд муниципальных районов и должны были быть проданы им после завершения строительства.
"В Миллеровском районе сейчас только фундамент. В Новошахтинске детский сад построен, но он был частично разворован. Работники, которые не получили зарплату, сняли аппаратуру", - сказал министр.
По его словам, в отношении одного из застройщиков – Ростовской региональной ипотечной корпорации – сейчас введена процедура банкротства. Как пояснил министр, выкупить этот детский сад муниципалитет сможет только на конкурсной основе в рамках процедуры банкротства, которая может затянуться минимум на два года. "Мы прийти и попросить отдать нам этот детский сад не можем. Нужно дождаться процедуры, когда он будет выставлен на торги", - отметил Безуглов.