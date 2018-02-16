Ростовский Минстрой опасается вала исков от дачников в 2018 году

С 1 марта этого года завершается так называемая программа "дачной амнистии", которая упрощала процедуру оформления земельных участков. Теперь при регистрации частных домов собственникам придется предоставить разрешение на ввод в эксплуатацию.
"Заканчивается закон об амнистии, и теперь индивидуальное жилищное строительство будет регистрироваться Росрегистрацией только при наличии разрешения на строительство и при получении акта ввода объекта в эксплуатацию. Это очень существенно", - считает министр.
Безуглов опасается, что для Минстроя это закончится судебными разбирательствами. "Ранее сделал план БТИ (Бюро технической инвентаризации, ранее занималось регистрацией прав собственности – прим. ред.), заявился, и твой объект считается введенным в эксплуатацию, считается, что ты его зарегистрировал и спокойно в нем проживаешь. Возникнут судебные разбирательства, и мы это четко представляем", - сказал он.
По этой причине в министерстве до сих пор не могут утвердить план по вводу жилья в эксплуатацию на текущий год. "По поводу 2018 года мы еще не утвердили цифру у губернатора, поскольку продолжаются жаркие дебаты с муниципалитетами по этому поводу. Что нам мешает ее назвать? Мы планируем ее не увеличивать, но и не уменьшать", - отметил министр.
Второй проблемой, почему в министерстве затягивают с утверждением плана, является изменения требований к финансовой устойчивости застройщиков, в уставном капитале которых должно быть не менее 10% от стоимости строительства объекта, а также вступление в силу новых правил с 1 июля текущего года, когда на одного застройщика должно приходится одно строительное пятно и одно разрешение на строительство. Это также отразится на количестве построенного жилья, считает Безуглов.
По итогам прошедшего года, по словам министра, в регионе ввели в эксплуатацию 2,3 миллиона квадратных метров, что на 1,8% больше, чем в 2016 году. Наибольшее количество жилья традиционно было сдано в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Батайске и в Аксайском районе.