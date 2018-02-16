Ростовский Минстрой опасается вала исков от дачников в 2018 году

По этой причине в министерстве до сих пор не могут утвердить план по вводу жилья в эксплуатацию на текущий год. "По поводу 2018 года мы еще не утвердили цифру у губернатора, поскольку продолжаются жаркие дебаты с муниципалитетами по этому поводу. Что нам мешает ее назвать? Мы планируем ее не увеличивать, но и не уменьшать", - отметил министр.