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Власти Новошахтинска пять лет не могут переселить людей из аварийного жилья

16 февраля 2018, 17:09
Власти Новошахтинска Ростовской области развернули масштабное строительство по переселению людей из аварийного жилья и теперь не могут достроить начатые дома, заявил министр строительства региона Николай Безуглов.

«Администрация муниципалитета развернула крупное довольно–таки строительство, при чем мы им всегда говорили, что надо жить по средствам», - отметил министр.

По его словам, местные власти привыкли к тому, что Министерство энергетики РФ выделяло большие средства на программу реструктуризации шахт и переселение из ветхого жилья с 2010 по 2014 годы, когда только в Новошахтинск поступало порядка миллиарда рублей, и не смогли завершить начатые объекты.

«На сегодня программа практически свернулась, и в среднем от Минэнергетики поступает около 150-190 миллионов рублей на все шахтерские территории области. А есть еще Донецк, Шахты, Белая Калитва. Соответственно резко упал денежный поток в Новошахтинск», - продолжил министр.

По его словам, власти города направляли средства одновременно на строительство нескольких объектов, достроить которые не получилось после сокращения финансирования. Теперь новошахтинцы хотят просить еще денег у министерства, чтобы иметь возможность продать свободные квартиры. Безуглов инициативу отверг. «Мы прекрасно понимаем, кто покупает квартиры в Новошахтинске. Там нет сложившегося рынка, где люди идут и беспрестанно покупают, принося свои деньги. Мы понимаем, что это в основном потоки бюджетных средств», - рассказал министр.

Безуглов решение проблем видит следующим образом. «Мы прошлом году выработали следующий план действия. По Харьковской мы достраиваем за те деньги, которые ООО «ОКС» получила от реализации сетей, а их выкупил городской водоканал за 42 миллиона рублей плюс они за 12 миллионов продали свое офисное здание», - пояснил он.

По словам министра, этих средств будет достаточно, чтобы закончить три двухквартирных коттеджа и один пятиэтажный дом. Расселить в этом году властям останется два трехэтажных дома, один коттедж и один пятиэтажный многоквартирный дом. «Есть возможность продать сети энергетики и газоснабжения. Таким образом появятся дополнительные деньги, на которые они будут завершать строительство», - отметил министр.

В качестве резервного варианта, когда все имущество ООО «ОКС» будет продано, глава министерства рассматривает также возможность выдачи субсидии жилищно-строительному кооперативу на завершение строительства.

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