Власти Новошахтинска пять лет не могут переселить людей из аварийного жилья

По его словам, власти города направляли средства одновременно на строительство нескольких объектов, достроить которые не получилось после сокращения финансирования. Теперь новошахтинцы хотят просить еще денег у министерства, чтобы иметь возможность продать свободные квартиры. Безуглов инициативу отверг. «Мы прекрасно понимаем, кто покупает квартиры в Новошахтинске. Там нет сложившегося рынка, где люди идут и беспрестанно покупают, принося свои деньги. Мы понимаем, что это в основном потоки бюджетных средств», - рассказал министр.