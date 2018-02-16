Завод по изготовлению пластиковой тары появится в Азове в 2018 году

В Азове Ростовской области будет построен завод по выпуску крупногабаритной пластиковой тары, его запустят в работу в 2018 году, информирует правительство региона.

"Тара будет предназначаться для сельхозпроизводителей. Она экологичнее и удобнее деревянной", - говорится в публикации. Отмечается, что в строительство первой очереди вложат 1,2 миллиарда рублей. Будет создано около 100 мест для работы. Для нового предприятия были выкуплены цеха обанкротившегося завода, который выпускал сэндвич-панели. Реализация проекта завершится осенью. Сейчас уже заказано главное производственное оборудование, которое весит более 250 тонн. Возможно, продукцию будут поставлять и в другие страны. р1