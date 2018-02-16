Завод по изготовлению пластиковой тары появится в Азове в 2018 году

Posted 16 февраля 2018, 06:29
Published 16 февраля 2018, 06:29
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Тара будет предназначаться для сельхозпроизводителей. Она экологичнее и удобнее деревянной", - говорится в публикации.
Отмечается, что в строительство первой очереди вложат 1,2 миллиарда рублей. Будет создано около 100 мест для работы.
Для нового предприятия были выкуплены цеха обанкротившегося завода, который выпускал сэндвич-панели. Реализация проекта завершится осенью.
Сейчас уже заказано главное производственное оборудование, которое весит более 250 тонн. Возможно, продукцию будут поставлять и в другие страны.
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