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Posted 19 февраля 2018, 14:15

Published 19 февраля 2018, 14:15

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Дорогу из Ростова в Волгодонск отремонтируют одной из первых в 2018 году

19 февраля 2018, 14:15
Одной из первых в 2018 году отремонтируют дорогу из Ростова-на-Дону в Волгодонск через Семикаракорск, следует из сообщения регионального правительства.

"Два участка дороги, расположенные в Аксайском и Багаевском районах, входят в число 9-ти отрезков, для ремонта которых уже выбрали подрядчиков", - сказано в сообщении.

Участки отремонтируют в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", в ходе которого в порядок приведут 33,1 километра трасс регионального и 95 километров автодорог местного значения.

Напомним, жители прилегающих к дороге населенных пунктов неоднократно жаловались на плохое качество покрытия.

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