Дорогу из Ростова в Волгодонск отремонтируют одной из первых в 2018 году

Posted 19 февраля 2018, 14:15
Published 19 февраля 2018, 14:15
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Два участка дороги, расположенные в Аксайском и Багаевском районах, входят в число 9-ти отрезков, для ремонта которых уже выбрали подрядчиков", - сказано в сообщении.
Участки отремонтируют в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", в ходе которого в порядок приведут 33,1 километра трасс регионального и 95 километров автодорог местного значения.
Напомним, жители прилегающих к дороге населенных пунктов неоднократно жаловались на плохое качество покрытия.
р3