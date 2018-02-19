Дорогу из Ростова в Волгодонск отремонтируют одной из первых в 2018 году

Одной из первых в 2018 году отремонтируют дорогу из Ростова-на-Дону в Волгодонск через Семикаракорск, следует из сообщения регионального правительства.

"Два участка дороги, расположенные в Аксайском и Багаевском районах, входят в число 9-ти отрезков, для ремонта которых уже выбрали подрядчиков", - сказано в сообщении. Участки отремонтируют в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", в ходе которого в порядок приведут 33,1 километра трасс регионального и 95 километров автодорог местного значения. Напомним, жители прилегающих к дороге населенных пунктов неоднократно жаловались на плохое качество покрытия. р3