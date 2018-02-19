Подросток-воришка избил полицейского в Ростовской области

Posted 19 февраля 2018, 10:31
Published 19 февраля 2018, 10:31
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"По данным следствия, 3 февраля 17-летнего парня задержал полицейский за кражу продукции в магазине спорттоваров. Подозреваемый хотел избежать ответственности и два раза ударил кулаком по лицу сотрудника", - сказано в сообщении.
Далее подросток попытался скрыться. В данный момент его допросили в качестве подозреваемого. По факту случившегося завели уголовное дело. Теперь парню грозит до 5 лет колонии.
Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Ростове задержали местного жителя, который во время ссоры избил несовершеннолетнюю знакомую. У пострадавшей зафиксировали переломы.
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