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Posted 19 февраля 2018, 10:31

Published 19 февраля 2018, 10:31

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Подросток-воришка избил полицейского в Ростовской области

19 февраля 2018, 10:31
В Аксайском районе Ростовской области задержали подростка, который совершил кражу в магазине, после чего избил полицейского, информирует в понедельник региональное УСКР.

"По данным следствия, 3 февраля 17-летнего парня задержал полицейский за кражу продукции в магазине спорттоваров. Подозреваемый хотел избежать ответственности и два раза ударил кулаком по лицу сотрудника", - сказано в сообщении.

Далее подросток попытался скрыться. В данный момент его допросили в качестве подозреваемого. По факту случившегося завели уголовное дело. Теперь парню грозит до 5 лет колонии.

Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Ростове задержали местного жителя, который во время ссоры избил несовершеннолетнюю знакомую. У пострадавшей зафиксировали переломы.

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