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Posted 19 февраля 2018, 12:51

Published 19 февраля 2018, 12:51

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Праздник работника МФЦ планируют ввести в 2018

19 февраля 2018, 12:51
Профессиональный праздник работника МФЦ планирует ввести на десятилетие службы - в 2018 году, сообщил начальник управления инноваций в органах власти правительства Ростовской области Борис Носко.

На пресс-конференции в понедельник Носко отметил, что в 2018 году службы многофункциональных центров отмечает свое десятилетие, для работников планируют устроить праздник и отметить лучших специалистов. "Возможно, мы сможем наконец решить вопрос о том, чтобы и в нашей стране появился профессиональный праздник работников МФЦ. Сегодня мы вместе с федерацией работаем над этим вопросом", - сказал он.

Спикер сообщил, что зарплаты работников центров пока не приблизились к средним по региону. "Если в 2016 году соотношение к средней зарплате было 74%, то в 2017 нам удалось увеличить соотношение до 78%. В среднем, заработная плата увеличилась на две тысячи. Этого явно недостаточно, мы будем работать над этим вопросом", - пообещал он.

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