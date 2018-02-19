Праздник работника МФЦ планируют ввести в 2018

Спикер сообщил, что зарплаты работников центров пока не приблизились к средним по региону. "Если в 2016 году соотношение к средней зарплате было 74%, то в 2017 нам удалось увеличить соотношение до 78%. В среднем, заработная плата увеличилась на две тысячи. Этого явно недостаточно, мы будем работать над этим вопросом", - пообещал он.