Реальные доходы населения Ростовской области уменьшаются быстрее, чем в РФ

Posted 19 февраля 2018,, 09:28
Published 19 февраля 2018,, 09:28
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
"В среднем по России реальные доходы населения снизились на 1,4%", - сказано в сообщении.
Самыми низкооплачиваемыми профессиями в регионе остаются, как и в 2016 году, должности сферы гостиничного обслуживания и общественного питания. Средняя зарплата сотрудников отелей и столовых составляет немногим более половины средней зарплаты по региону, 15, 281 тысячи рублей.
Напомним, средняя заработная плата в Ростовской области за 2017 год выросла на 7,4% и составила 27,535 тысячи рублей.
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