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Posted 19 февраля 2018,, 09:28

Published 19 февраля 2018,, 09:28

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Реальные доходы населения Ростовской области уменьшаются быстрее, чем в РФ

19 февраля 2018, 09:28
Реальные располагаемые доходы жителей Ростовской области за 2017 год упали на 3,1%, что в 2 раза больше, чем в среднем по России, сообщило облправительство.

"В среднем по России реальные доходы населения снизились на 1,4%", - сказано в сообщении.

Самыми низкооплачиваемыми профессиями в регионе остаются, как и в 2016 году, должности сферы гостиничного обслуживания и общественного питания. Средняя зарплата сотрудников отелей и столовых составляет немногим более половины средней зарплаты по региону, 15, 281 тысячи рублей.

Напомним, средняя заработная плата в Ростовской области за 2017 год выросла на 7,4% и составила 27,535 тысячи рублей.

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#Экономика#Новости#Опросы
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