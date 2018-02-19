Собственные онлайн-шоу появились в "Одноклассниках"

Posted 19 февраля 2018, 11:01
Published 19 февраля 2018, 11:01
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Передачи будут выходить каждую неделю. Теперь Галыгин начнет вести юмористическое шоу. Кроме того, запустили программу, в которой звездные отцы дают рекомендации по воспитанию детей", - говорится в публикации.
Передача Галыгина "Анекдот-шоу" будет выходить два раза в неделю. К нему в гости начнут приходить знаменитые люди и рассказывать юмористические истории. Специальный аппарат про громкости смеха в зале определит победителя. После этого лучшие шутки выберут пользователи соцсети. В скором времени шоу посетят юмористы Михаил Галустян, Александр Ревва, певица Нюша и актриса Анна Хилькевич. Первый выпуск набрал примерно 2 миллиона просмотра.
Другая передача называется "Перекрестный отец", первый сезон посмотрели около 15 миллионов человек. В гостях побывали артист Аскольд Запашный, телеведущие Антон Комолов и Михаил Шац.
Отмечается, что каждое шоу транслируется в реальном времени. Сейчас в соцсети уже есть передача "ОК на связи!", которая выходит с 2016 года.
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