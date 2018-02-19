Собственные онлайн-шоу появились в "Одноклассниках"

Передача Галыгина "Анекдот-шоу" будет выходить два раза в неделю. К нему в гости начнут приходить знаменитые люди и рассказывать юмористические истории. Специальный аппарат про громкости смеха в зале определит победителя. После этого лучшие шутки выберут пользователи соцсети. В скором времени шоу посетят юмористы Михаил Галустян, Александр Ревва, певица Нюша и актриса Анна Хилькевич. Первый выпуск набрал примерно 2 миллиона просмотра.