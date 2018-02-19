Умерла мать скандального ростовского режиссера Серебренникова

Posted 19 февраля 2018, 13:28
Published 19 февраля 2018, 13:28
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"У женщины была тяжелая болезнь. Ее тело кремировали", - говорится в публикации.
Отмечается, что мать режиссера была парализована.
Серебренников родился в донской столице. В последнее время он стал известен после скандала, связанным с хищением средств. Его обвиняют в краже почти 70 миллионов рублей, которые предназначались на развитие театрального искусства.
Сейчас мужчина находится дома под арестом. Он был одним из главных героев новостей Ростова в 2017 году. При этом многие жители РФ поддерживают обвиняемого. Также в его защиту высказались знаменитые люди.
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