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Posted 19 февраля 2018, 13:28

Published 19 февраля 2018, 13:28

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Умерла мать скандального ростовского режиссера Серебренникова

19 февраля 2018, 13:28
В Ростове-на-Дону ушла из жизни мать режиссера Кирилла Серебренникова, которого ранее обвинили в хищении денег, информирует издание "ТАСС".

"У женщины была тяжелая болезнь. Ее тело кремировали", - говорится в публикации.

Отмечается, что мать режиссера была парализована.

Серебренников родился в донской столице. В последнее время он стал известен после скандала, связанным с хищением средств. Его обвиняют в краже почти 70 миллионов рублей, которые предназначались на развитие театрального искусства.

Сейчас мужчина находится дома под арестом. Он был одним из главных героев новостей Ростова в 2017 году. При этом многие жители РФ поддерживают обвиняемого. Также в его защиту высказались знаменитые люди.

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#Общество#Новости
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