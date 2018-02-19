Волкова и Малиновского останутся без света в Ростове

В Ростове-на-Дону на неделе пройдут отключения света, которые затронут несколько улиц, в том числе Волкова и Малиновского, информирует компания "Донэнерго".

Во вторник свет выключат на улицах Селиванова, Ищенко, Ивахненко, в среду - на Волкова, 3, 3/1, 3/3, 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/3. В четверг электричества не будет по улицам Еременко, 66, 66/1, 66/2, Малиновского, 72/1, 72/2, 74/68. В понедельник без света остались жители улиц Закруткина, Кизлярская, проспекта Театральный. Ранее появились сведения, что в регионе лицензии могут лишиться 25 управляющих организаций, у которых существует задолженность перед "ТНС энерго Ростов‐на‐Дону". Говорилось, что долг на содержание общедомового имущества превысил 370 миллионов рублей. р1 У вас часто отключают свет? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.