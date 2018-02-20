rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2018, 06:20

Published 20 февраля 2018, 06:20

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

Россельхознадзор скрывает производителей поддельного молока в Ростове

20 февраля 2018, 06:20
Россельхознадзор отказался назвать производителей молока, в котором обнаружили растительные жиры в Ростовской области, следует из ответа начальника отдела ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Владислава Шичанина.

Во вторник сайт Ростовского референтного центра Россельхознадзора сообщил, что в ультрапастеризованном молоке на территории Ростовской области выявлены растительные жиры.

"Мы не можем открывать, какие это производители. Мы не занимаемся ни рекламой, ни антирекламой", - сообщил начальник отдела ветеринарного контроля и надзора. По его данным, образец молока не был произведен в области, он был ввезен с другого региона страны.

"Информацию по продукции мы отправляем в Роспотребнадзор, производителя привлекаем к административной ответственности, аннулируем декларацию, по которой он производит данное молоко независимо от того, где производитель находится", - сообщил Шичанин. По его словам, сумму штрафа определяет суд в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Материалы по теме
Глава Россельхознадзора назвал систему закупок продуктов для школ порочнойРоссельхознадзор опроверг "паралич" ростовского зернового рынка
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика