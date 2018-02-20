Россельхознадзор скрывает производителей поддельного молока в Ростове

Posted 20 февраля 2018, 06:20
Published 20 февраля 2018, 06:20
Modified 17 сентября 2022, 14:56
Updated 17 сентября 2022, 14:56
Во вторник сайт Ростовского референтного центра Россельхознадзора сообщил, что в ультрапастеризованном молоке на территории Ростовской области выявлены растительные жиры.
"Мы не можем открывать, какие это производители. Мы не занимаемся ни рекламой, ни антирекламой", - сообщил начальник отдела ветеринарного контроля и надзора. По его данным, образец молока не был произведен в области, он был ввезен с другого региона страны.
"Информацию по продукции мы отправляем в Роспотребнадзор, производителя привлекаем к административной ответственности, аннулируем декларацию, по которой он производит данное молоко независимо от того, где производитель находится", - сообщил Шичанин. По его словам, сумму штрафа определяет суд в размере от 100 до 300 тысяч рублей.