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Posted 20 февраля 2018, 14:43

Published 20 февраля 2018, 14:43

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Рост преступности зафиксирован в 4 районах Ростова

20 февраля 2018, 14:43
В четырех районах Ростова-на-Дону в 2017 году зафиксировали рост числа зарегистрированных преступлений, информирует во вторник горадминистрация.

"В Советском районе число преступлений выросло на 13,1%, в Октябрьском - на 10%, Железнодорожном - на 5,6%, Первомайском - на 4,8%. Участились мошенничества, совершенные через Интернет и телефон", - говорится в публикации.

Отмечается, что по наркопреступлениям положительных результатов не было ни у одного отдела полиции. Всего за этот период раскрыли 7,3 тысячи преступлений, в том числе 33 убийства и 86 разбоев.

Почти половина всех зарегистрированных преступлений пришлась на кражи. На втором и третьем местах идут наркопреступления и мошенничества. Раскрываемость убийств выросла на 4,2%. Кроме того, на 11,4% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Сейчас нераскрытыми остаются почти 12,5 тысячи преступлений.

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