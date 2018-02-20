Рост преступности зафиксирован в 4 районах Ростова

Posted 20 февраля 2018, 14:43
Published 20 февраля 2018, 14:43
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"В Советском районе число преступлений выросло на 13,1%, в Октябрьском - на 10%, Железнодорожном - на 5,6%, Первомайском - на 4,8%. Участились мошенничества, совершенные через Интернет и телефон", - говорится в публикации.
Отмечается, что по наркопреступлениям положительных результатов не было ни у одного отдела полиции. Всего за этот период раскрыли 7,3 тысячи преступлений, в том числе 33 убийства и 86 разбоев.
Почти половина всех зарегистрированных преступлений пришлась на кражи. На втором и третьем местах идут наркопреступления и мошенничества. Раскрываемость убийств выросла на 4,2%. Кроме того, на 11,4% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Сейчас нераскрытыми остаются почти 12,5 тысячи преступлений.
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