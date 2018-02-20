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Posted 20 февраля 2018, 12:03

Published 20 февраля 2018, 12:03

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Сход вагонов под Ростовом произошел из-за грязных рельсов

20 февраля 2018, 12:03
В Таганроге Ростовской области причиной схода вагонов в конце января стали грязные рельсы, информирует Южная транспортная прокуратура.

"По факту случившегося была проведена проверка. Выяснилось, что происшествие случилось из-за несвоевременной уборки пути от грязи во время маневренных работ", - говорится в публикации.

Инцидент случился на путях компании "Таганрогский морской торговый порт". Главе организации внесли представление с требованием устранить нарушения.

Также сейчас проходит административное расследование. Происшествие случилось 30 января 2018 года.

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