Сход вагонов под Ростовом произошел из-за грязных рельсов

Posted 20 февраля 2018, 12:03
Published 20 февраля 2018, 12:03
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"По факту случившегося была проведена проверка. Выяснилось, что происшествие случилось из-за несвоевременной уборки пути от грязи во время маневренных работ", - говорится в публикации.
Инцидент случился на путях компании "Таганрогский морской торговый порт". Главе организации внесли представление с требованием устранить нарушения.
Также сейчас проходит административное расследование. Происшествие случилось 30 января 2018 года.
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