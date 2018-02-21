"Бесплатная" электричка обошлась ФК "Ростов" в 665 тыс руб

Posted 21 февраля 2018, 08:06
Published 21 февраля 2018, 08:06
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Футбольный клуб разместил заявку по поиску подрядчика для организации движения пригородного поезда из 6-ти вагонов из Ростова в Краснодар", - указано на сайте.
Ранее клуб объявил, что электричка бесплатно отвезет болельщиков на матч 3 марта и привезет обратно. Количество мест при этом изначально было ограничено, что привело к образованию большой очереди из желающих попасть на поезд фанатов. Все места, которых выделили 1 тысячу, распределили в первый же день.
Напомним, футбольному клубу Ростов временно запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате. В настоящее время команда занимает лишь 10-ю строчку в турнирной таблице Чемпионата РФ.
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