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Posted 21 февраля 2018, 08:06

Published 21 февраля 2018, 08:06

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

"Бесплатная" электричка обошлась ФК "Ростов" в 665 тыс руб

21 февраля 2018, 08:06
Организация поездки болельщиков на электричке в Краснодар обошлась футбольному клубу "Ростов"в 665 тысяч рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

"Футбольный клуб разместил заявку по поиску подрядчика для организации движения пригородного поезда из 6-ти вагонов из Ростова в Краснодар", - указано на сайте.

Ранее клуб объявил, что электричка бесплатно отвезет болельщиков на матч 3 марта и привезет обратно. Количество мест при этом изначально было ограничено, что привело к образованию большой очереди из желающих попасть на поезд фанатов. Все места, которых выделили 1 тысячу, распределили в первый же день.

Напомним, футбольному клубу Ростов временно запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате. В настоящее время команда занимает лишь 10-ю строчку в турнирной таблице Чемпионата РФ.

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