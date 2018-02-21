"Бесплатная" электричка обошлась ФК "Ростов" в 665 тыс руб

Ранее клуб объявил, что электричка бесплатно отвезет болельщиков на матч 3 марта и привезет обратно. Количество мест при этом изначально было ограничено, что привело к образованию большой очереди из желающих попасть на поезд фанатов. Все места, которых выделили 1 тысячу, распределили в первый же день.