Обыски прошли в цирке Ростова - директор

"После этого в цирк пришли несколько человек, предъявили удостоверения и заявили, что они являются проверяющими. Проверка больше была похожа на обыск. Далее эти люди заявили, что в феврале в учреждении сменится директор, что и произошло", - рассказал Резниченко.