Обыски прошли в цирке Ростова - директор

Posted 24 февраля 2018, 18:55
Published 24 февраля 2018, 18:55
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Из цирка меня выживают. Я обращался к властям РФ с просьбой выделить средства на ремонт, так как здание находится в неудовлетворительном состоянии. Работы необходимо провести в целях безопасности, на эти цели нужно более 637 миллионов рублей", - написал Резниченко.
Он добавил, что в цирке проверку провело Росимущество, по результатам которой дали две недели, чтобы определить план ремонта. Мужчина отметил, что его обвинили в том, что он якобы специально организовал проверочные мероприятия, чтобы увести из системы общежития.
"После этого в цирк пришли несколько человек, предъявили удостоверения и заявили, что они являются проверяющими. Проверка больше была похожа на обыск. Далее эти люди заявили, что в феврале в учреждении сменится директор, что и произошло", - рассказал Резниченко.
Он написал, что его доверенность была отозвана, а финансово-хозяйственной деятельностью цирка по доверенности стал управлять другой человек. При этом должность финансового директора появилась в тот же день, когда пришел этот человек.
Резниченко добавил, что новый директор привел нескольких своих людей и поручил сотрудникам отдавать им всю необходимую документацию. После этого ее забрали силовики.
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