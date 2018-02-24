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Posted 24 февраля 2018, 18:55

Published 24 февраля 2018, 18:55

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Обыски прошли в цирке Ростова - директор

24 февраля 2018, 18:55
В Ростовском государственном цирке силовики провели обыски, они изъяли документацию, в которой может говориться о возможных хищениях средств на сумму 1,7 миллиона рублей, сообщил директор учреждения Дмитрий Резниченко на своей странице в Facebook.

"Из цирка меня выживают. Я обращался к властям РФ с просьбой выделить средства на ремонт, так как здание находится в неудовлетворительном состоянии. Работы необходимо провести в целях безопасности, на эти цели нужно более 637 миллионов рублей", - написал Резниченко.

Он добавил, что в цирке проверку провело Росимущество, по результатам которой дали две недели, чтобы определить план ремонта. Мужчина отметил, что его обвинили в том, что он якобы специально организовал проверочные мероприятия, чтобы увести из системы общежития.

"После этого в цирк пришли несколько человек, предъявили удостоверения и заявили, что они являются проверяющими. Проверка больше была похожа на обыск. Далее эти люди заявили, что в феврале в учреждении сменится директор, что и произошло", - рассказал Резниченко.

Он написал, что его доверенность была отозвана, а финансово-хозяйственной деятельностью цирка по доверенности стал управлять другой человек. При этом должность финансового директора появилась в тот же день, когда пришел этот человек.

Резниченко добавил, что новый директор привел нескольких своих людей и поручил сотрудникам отдавать им всю необходимую документацию. После этого ее забрали силовики.

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#Общество#Новости
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