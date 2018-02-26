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Posted 26 февраля 2018, 08:36

Published 26 февраля 2018, 08:36

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Эксперты FIFA оценят систему безопасности "Ростов-Арены" 2 марта

26 февраля 2018, 08:36
Совместная делегация экспертов FIFA и оргкомитета "Россия-2018" посетит новый стадион "Ростов-Арена" 2 марта, сообщило правительство Ростовской области.

"Главной целью визита делегации является обсуждение деятельности операционных систем стадиона во время чемпионата мира по футболу", - сказано в сообщении.

В числе членов делегации будут специалисты в сфере проектирования спортивных арен, логистики, безопасности, размещения гостей и прочих направлений организации мероприятий мирового масштаба.

Кроме "Ростов-Арены" делегация побывает на стадионах в Казани и Сочи.

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