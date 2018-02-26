Эксперты FIFA оценят систему безопасности "Ростов-Арены" 2 марта

Posted 26 февраля 2018, 08:36
Published 26 февраля 2018, 08:36
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Главной целью визита делегации является обсуждение деятельности операционных систем стадиона во время чемпионата мира по футболу", - сказано в сообщении.
В числе членов делегации будут специалисты в сфере проектирования спортивных арен, логистики, безопасности, размещения гостей и прочих направлений организации мероприятий мирового масштаба.
Кроме "Ростов-Арены" делегация побывает на стадионах в Казани и Сочи.
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