"Лента" начала избавляться от земли в Ростовской области

Компания "Лента" решила продать два земельных участка в Ростовской области, общая стоимость составляет 60 миллионов рублей, информирует "Российский аукционный дом".

"В апреле пройдут повторные торги по продаже участков площадью 3,9 и 1,3 гектара. Скидка составляет 17,9%", - говорится в публикации. Самый большой участок располагается в Октябрьском районе, недалеко от дороги М-4 "Дон". Сейчас его стоимость составляет 27 миллионов рублей. Второй участок находится в Таганроге у пересечения магистралей улицы Ломоносова и Мариупольского шоссе. Владелец хочет получить за него 33 миллиона рублей. Отмечается, что участки предназначены для размещения объектов торгового назначения и общественного питания. р1