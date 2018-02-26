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Posted 26 февраля 2018, 10:04

Published 26 февраля 2018, 10:04

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

"Лента" начала избавляться от земли в Ростовской области

26 февраля 2018, 10:04
Компания "Лента" решила продать два земельных участка в Ростовской области, общая стоимость составляет 60 миллионов рублей, информирует "Российский аукционный дом".

"В апреле пройдут повторные торги по продаже участков площадью 3,9 и 1,3 гектара. Скидка составляет 17,9%", - говорится в публикации.

Самый большой участок располагается в Октябрьском районе, недалеко от дороги М-4 "Дон". Сейчас его стоимость составляет 27 миллионов рублей.

Второй участок находится в Таганроге у пересечения магистралей улицы Ломоносова и Мариупольского шоссе. Владелец хочет получить за него 33 миллиона рублей.

Отмечается, что участки предназначены для размещения объектов торгового назначения и общественного питания.

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#Экономика#Новости
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