"Лента" начала избавляться от земли в Ростовской области

Posted 26 февраля 2018, 10:04
Published 26 февраля 2018, 10:04
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"В апреле пройдут повторные торги по продаже участков площадью 3,9 и 1,3 гектара. Скидка составляет 17,9%", - говорится в публикации.
Самый большой участок располагается в Октябрьском районе, недалеко от дороги М-4 "Дон". Сейчас его стоимость составляет 27 миллионов рублей.
Второй участок находится в Таганроге у пересечения магистралей улицы Ломоносова и Мариупольского шоссе. Владелец хочет получить за него 33 миллиона рублей.
Отмечается, что участки предназначены для размещения объектов торгового назначения и общественного питания.
р1