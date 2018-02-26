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Posted 26 февраля 2018, 06:28

Published 26 февраля 2018, 06:28

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовчане завоевали 14 медалей на международном турнире по ушу

26 февраля 2018, 06:28
Спортсмены из Ростова-на-Дону привезли 14 медалей с международного турнира по ушу, который состоялся в Москве, сообщает администрация донской столицы.

"Первые места заняли Марина Сианисян, Кирилл Пастушенко, Михаил Рахманов, Роман Воротников, Валерий Иевлев. Кроме того, ростовчане привезли пять серебряных медалей", - говорится в публикации.

Отмечается, что соревнования прошли в столице страны с 16 по 20 февраля. В них поучаствовали примерно 700 спортсменов.

На турнир приезжали представители нескольких стран, в том числе Грузии, Армении, Литвы, Франции, Италии.

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