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Posted 27 февраля 2018, 14:01

Published 27 февраля 2018, 14:01

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Донские спортсмены победили в Кубке России по длинным метаниям

27 февраля 2018, 14:01
Спортсмены из Ростовской области одержали победу в Кубке РФ по длинным метаниям, информирует Минспорт региона.

"Елизавета Царева победила в метании молота. Ей удалось метнуть снаряд на 68,6 метра", - говорится в публикации.

Кроме того, золотую медаль завоевала ростовчанка Екатерина Старыгина. Она метнула копье почти на 61 метр.

Также в этом виде программы Денис Лукьянов занял третье место. Соревнования прошли в Адлере в феврале.

Ранее паралимпиец из региона установил рекорд РФ на соревнованиях по легкой атлетике.

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