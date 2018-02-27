Донские спортсмены победили в Кубке России по длинным метаниям

Posted 27 февраля 2018, 14:01
Published 27 февраля 2018, 14:01
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Елизавета Царева победила в метании молота. Ей удалось метнуть снаряд на 68,6 метра", - говорится в публикации.
Кроме того, золотую медаль завоевала ростовчанка Екатерина Старыгина. Она метнула копье почти на 61 метр.
Также в этом виде программы Денис Лукьянов занял третье место. Соревнования прошли в Адлере в феврале.
Ранее паралимпиец из региона установил рекорд РФ на соревнованиях по легкой атлетике.
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