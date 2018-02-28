Алкоголь разрешили продавать на "Ростов-Арене" во время ЧМ-2018

Posted 28 февраля 2018, 14:28
Published 28 февраля 2018, 14:28
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Алкоголь смогут продавать только FIFA и партнеры федерации. При этом запрещена продажа в стеклянной таре", - говорится в публикации.
В регионе приняли проект, в котором отражены дополнительные места, где запретят торговлю алкоголем во время соревнований. В 2017 году глава РФ Владимир Путин запретил продавать алкогольную продукцию и это решение остается в силе. Однако теперь право на торговлю получила FIFA. Разрешение будет действовать на стадионе, а также в границах фестиваля болельщиков на Театральной площади.
Разрешена любая тара, кроме стеклянной.
Изначально продажа алкоголя на стадионе была запрещена. Однако позже произошли изменения на федеральном уровне.
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