Алкоголь разрешили продавать на "Ростов-Арене" во время ЧМ-2018

В регионе приняли проект, в котором отражены дополнительные места, где запретят торговлю алкоголем во время соревнований. В 2017 году глава РФ Владимир Путин запретил продавать алкогольную продукцию и это решение остается в силе. Однако теперь право на торговлю получила FIFA. Разрешение будет действовать на стадионе, а также в границах фестиваля болельщиков на Театральной площади.