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Posted 28 февраля 2018, 14:28

Published 28 февраля 2018, 14:28

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Алкоголь разрешили продавать на "Ростов-Арене" во время ЧМ-2018

28 февраля 2018, 14:28
В Ростове-на-Дону было принято решение разрешить продажу алкоголя на стадионе "Ростов-Арена" во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, информирует правительство региона.

"Алкоголь смогут продавать только FIFA и партнеры федерации. При этом запрещена продажа в стеклянной таре", - говорится в публикации.

В регионе приняли проект, в котором отражены дополнительные места, где запретят торговлю алкоголем во время соревнований. В 2017 году глава РФ Владимир Путин запретил продавать алкогольную продукцию и это решение остается в силе. Однако теперь право на торговлю получила FIFA. Разрешение будет действовать на стадионе, а также в границах фестиваля болельщиков на Театральной площади.

Разрешена любая тара, кроме стеклянной.

Изначально продажа алкоголя на стадионе была запрещена. Однако позже произошли изменения на федеральном уровне.

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