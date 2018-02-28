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Posted 28 февраля 2018, 06:39

Published 28 февраля 2018, 06:39

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Борец с коррупцией попался на крупной взятке под Ростовом

28 февраля 2018, 06:39
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении главы отдела по противодействию коррупции УФССП РФ по региону, который получил взятку в один миллион рублей, информирует управление Генпрокуратуры в ЮФО.

"Было установлено, что в 2017 году обвиняемый от главы Азовского отдела службы судебных приставов получил две взятки. Общая сумма превысила один миллион рублей", - говорится в публикации.

Деньги предназначались для того, чтобы приставы избежали наказания за нарушения законодательства об исполнительном производстве. После этого возбудили уголовное дело, его передали в Ленинский районный суд.

Максимальное наказание по делу составляет 12 лет колонии.

р1

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