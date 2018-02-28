Борец с коррупцией попался на крупной взятке под Ростовом

В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении главы отдела по противодействию коррупции УФССП РФ по региону, который получил взятку в один миллион рублей, информирует управление Генпрокуратуры в ЮФО.

"Было установлено, что в 2017 году обвиняемый от главы Азовского отдела службы судебных приставов получил две взятки. Общая сумма превысила один миллион рублей", - говорится в публикации. Деньги предназначались для того, чтобы приставы избежали наказания за нарушения законодательства об исполнительном производстве. После этого возбудили уголовное дело, его передали в Ленинский районный суд. Максимальное наказание по делу составляет 12 лет колонии. р1 Вам когда-нибудь предлагали взятку? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.