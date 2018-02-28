Фирма из Москвы судится с концессинером парковок в Ростове из-за 12 млн руб

По данным системы СПАРК, ООО "БОНН" оказывает услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. У компании насчитывается 11 дочерних предприятий, среди которых ООО "Платные дороги - Рязань", ООО "Безопасные дороги Рязанской области", ООО "Безопасные дороги Севастополя", ООО "Парковочное пространство Республики Крым", ЗАО УК "Платные дороги", ЗАО УК "Интеллектуальный город" и другие операторы платных дорог и парковочного пространства в регионах России.