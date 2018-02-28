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Posted 28 февраля 2018, 14:26

Published 28 февраля 2018, 14:26

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Фирма из Москвы судится с концессинером парковок в Ростове из-за 12 млн руб

28 февраля 2018, 14:26
Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление компании ООО "БОНН" к ООО "Ростовское парковочное пространство", говорится в материалах электронной картотеки.

Заявление было подано истцом 19 февраля 2018 года. Сумма исковых требований превысила 12,6 миллиона рублей. Заседание по делу было назначено судом на 23 марта 2018 года. Других подробностей дела не сообщается.

По данным системы СПАРК, ООО "БОНН" оказывает услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. У компании насчитывается 11 дочерних предприятий, среди которых ООО "Платные дороги - Рязань", ООО "Безопасные дороги Рязанской области", ООО "Безопасные дороги Севастополя", ООО "Парковочное пространство Республики Крым", ЗАО УК "Платные дороги", ЗАО УК "Интеллектуальный город" и другие операторы платных дорог и парковочного пространства в регионах России.

"Ростовское парковочное пространство" создали в рамках развития системы транспорта в донской столице. За несоблюдение сроков сдачи объектов власти Ростова подали к организации иск на 9,5 миллиона рублей.

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#Экономика#Новости
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