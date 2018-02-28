Минтранс потребовал от дорожников ограждать ремонт в Ростове

"Хотел обратить внимание на обеспечение безопасности дорожного движения в местах ремонтных работ. В прошлом году у Государственной инспекции безопасности дорожного движения возникали вопросы из-за того, что ремонтируемые участки недостаточно ограждаются и могут возникнуть ситуации, влияющее на дополнительные ДТП", - рассказал он. Дитрих заявил, что такого рода ситуации необходимо исключить.