Минтранс потребовал от дорожников ограждать ремонт в Ростове

Posted 28 февраля 2018, 07:38
Published 28 февраля 2018, 07:38
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Хотел обратить внимание на обеспечение безопасности дорожного движения в местах ремонтных работ. В прошлом году у Государственной инспекции безопасности дорожного движения возникали вопросы из-за того, что ремонтируемые участки недостаточно ограждаются и могут возникнуть ситуации, влияющее на дополнительные ДТП", - рассказал он. Дитрих заявил, что такого рода ситуации необходимо исключить.
По его данным, в 2018 году в агломерации планируют отремонтировать почти 200 километров дорожного полотна, что увеличит долю нормативных дорог до 65%.