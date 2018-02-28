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Posted 28 февраля 2018, 07:38

Published 28 февраля 2018, 07:38

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Минтранс потребовал от дорожников ограждать ремонт в Ростове

28 февраля 2018, 07:38
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Новости Ростова
Ремонтируемые участки дорог недостаточно ограждали в 2017 году, что могло приводить к ДТП, отметил замминистра транспорта России Евгений Дитрих во вторник на совещании по реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в Ростовской агломерации.

"Хотел обратить внимание на обеспечение безопасности дорожного движения в местах ремонтных работ. В прошлом году у Государственной инспекции безопасности дорожного движения возникали вопросы из-за того, что ремонтируемые участки недостаточно ограждаются и могут возникнуть ситуации, влияющее на дополнительные ДТП", - рассказал он. Дитрих заявил, что такого рода ситуации необходимо исключить.

По его данным, в 2018 году в агломерации планируют отремонтировать почти 200 километров дорожного полотна, что увеличит долю нормативных дорог до 65%.

Видели, что ремонт не ограждают?
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#Город#Новости Ростова#Новости
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