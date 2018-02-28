Осужден экс-таможенник, получивший взятку за пропуск контрабанды на Дону

Posted 28 февраля 2018, 13:13
Published 28 февраля 2018, 13:13
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"Суд установил, что мужчина получил несколько десятков тысяч рублей за помощь в перемещении незадекларированного товара через границу. После этого он был задержан", - говорится в публикации.
Приговор вынес Красносулинский районный суд. Также осужденного оштрафовали на 800 тысяч рублей.
Кроме того, в течение четырех лет мужчине запретили занимать должности в правоохранительных органах. Он попытался обжаловать решение, но оно осталось без изменения.
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