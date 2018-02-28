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Posted 28 февраля 2018, 13:13

Published 28 февраля 2018, 13:13

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Осужден экс-таможенник, получивший взятку за пропуск контрабанды на Дону

28 февраля 2018, 13:13
В Ростовской области суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего сотрудника таможенного поста "Новошахтинский", который получил взятку, информирует погрануправление ФСБ РФ по региону.

"Суд установил, что мужчина получил несколько десятков тысяч рублей за помощь в перемещении незадекларированного товара через границу. После этого он был задержан", - говорится в публикации.

Приговор вынес Красносулинский районный суд. Также осужденного оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Кроме того, в течение четырех лет мужчине запретили занимать должности в правоохранительных органах. Он попытался обжаловать решение, но оно осталось без изменения.

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