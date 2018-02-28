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Posted 28 февраля 2018, 14:29

Published 28 февраля 2018, 14:29

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

"Ростовское парковочное пространство" должно 4,5 млн за создание баз данных

28 февраля 2018, 14:29
Иск на сумму в 4,5 миллиона рублей подало ООО "Ситипаркинг" из Сколково к "Ростовскому парковочному пространству", следует из электронной картотеки дел.

"Заявление приняли в Арбитражном суде Москвы, следующие заседание назначили на 27 марта", - сказано в документации.

Подробностей дела не имеется.

ООО "Ситипаркинг" зарегистрировано в 2009 году и занимается созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов. Компания была поставщиком в двух госконтрактах на общую сумму более 19 миллионов рублей.

"Ростовское парковочное пространство" создали в рамках развития системы транспорта в донской столице. За несоблюдение сроков сдачи объектов власти Ростова подали к организации иск на 9,5 миллиона рублей.

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#Экономика#Новости
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