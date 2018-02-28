Власти не знают о разрешении проносить кокаин на "Ростов-Арену"

Posted 28 февраля 2018, 14:13
Published 28 февраля 2018, 14:13
Modified 1 октября, 13:47
Updated 1 октября, 13:47
В СМИ появилась информация, что болельщики смогут пройти на матчи мундиаля с наркотическими и психотропными препаратами. Так, под данным журналистов, при наличии справки, на стадион можно пронести кокаин, кодеин, морфин, амфетамин, а также каннабис.
"Не могу такое сказать, вы сами слышите, что говорите? У меня нет никакой информации по этому поводу", - сообщил представитель правительства.
Представители ФСБ и МВД также не смогли прокомментировать эту информацию.
"Пока информации такой нет, и когда появится не могу сказать", - сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ФСБ.
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