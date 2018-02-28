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Posted 28 февраля 2018, 14:13

Published 28 февраля 2018, 14:13

Modified 1 октября, 13:47

Updated 1 октября, 13:47

Власти не знают о разрешении проносить кокаин на "Ростов-Арену"

28 февраля 2018, 14:13
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Новости Ростова
Власти не подтвердили информацию о том, что болельщики смогут пронести на матчи ЧМ-2018 наркотики, сообщил RostovGazeta представитель правительства Ростовской области.

В СМИ появилась информация, что болельщики смогут пройти на матчи мундиаля с наркотическими и психотропными препаратами. Так, под данным журналистов, при наличии справки, на стадион можно пронести кокаин, кодеин, морфин, амфетамин, а также каннабис.

"Не могу такое сказать, вы сами слышите, что говорите? У меня нет никакой информации по этому поводу", - сообщил представитель правительства.

Представители ФСБ и МВД также не смогли прокомментировать эту информацию.

"Пока информации такой нет, и когда появится не могу сказать", - сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ФСБ.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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