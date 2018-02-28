Власти не знают о разрешении проносить кокаин на "Ростов-Арену"

В СМИ появилась информация, что болельщики смогут пройти на матчи мундиаля с наркотическими и психотропными препаратами. Так, под данным журналистов, при наличии справки, на стадион можно пронести кокаин, кодеин, морфин, амфетамин, а также каннабис.