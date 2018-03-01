На шесть дней изменили расписание электричек в Ростовской области

Posted 1 марта 2018, 07:54
Published 1 марта 2018, 07:54
Modified 1 октября, 14:14
Updated 1 октября, 14:14
"По 5 марта включительно электрички "№6161, 6667 маршрута Ростов - Лихая будут отправляться в 16.29 и 18.34 мск соответственно и прибывать в пункт назначения в 20.50 и 22.10 мск", - сказано в публикации.
Со 2 по 6 марта поезд №6164 Лихая - Ростов изменит время отправления на 04.38 мск, прибытия - на 08.42 мск. Электричка №6516 на этом же направлении будет отправляться из Лихой в 05.35 мск, прибывать в Ростов в 08.42 мск.
Кроме того, с 1 по 6 марта изменится расписание еще на двух направлениях - Ростов - Усть-Донецкая (электричка №6169) время отправления 12.20, прибытия 16.48 мск и из Усть-Донецкой в Ростов (поезд №6170) с отправлением в 05.40 мск, прибытием в 10.21 мск.
Отмечается, что временные неудобства связаны с капремонтом пути на перегоне Хотунок - Новочеркасск, который начали утром в четверг.
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