На шесть дней изменили расписание электричек в Ростовской области

Кроме того, с 1 по 6 марта изменится расписание еще на двух направлениях - Ростов - Усть-Донецкая (электричка №6169) время отправления 12.20, прибытия 16.48 мск и из Усть-Донецкой в Ростов (поезд №6170) с отправлением в 05.40 мск, прибытием в 10.21 мск.