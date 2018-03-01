Ростовчане обвинили "ТНС энерго" в трехдневном отключении света

"В течение нескольких часов кабель будут ремонтировать. Кабель находится на балансе ТСЖ, но у ТСЖ нет таких денег. Я дошла до губернатора, теперь ремонт будут делать бесплатно. Кабель со временем переведут с баланса ТСЖ, это не пятиминутный разговор", - рассказала она. По ее словам, в случае необходимости 450-метровый кабель не только отремонтируют, но и заменят бесплатно, что обойдется в два миилиона рублей.