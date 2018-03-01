Ростовчане обвинили "ТНС энерго" в трехдневном отключении света

Компания отвергает обвинения.
Как следует из обращения жителей, "ТНС энерго Ростов-на-Дону" отказывается подключать 121-квартирный дом на улице Книжной, 175/69 к электричеству, потому что у компании нет на своем балансе сетевого кабеля до границы фундамента. Председатель товарищества собственников жилья сообщила, что из-за повреждения кабеля дом был обесточен трое суток, с 19:00 понедельника.
"В течение нескольких часов кабель будут ремонтировать. Кабель находится на балансе ТСЖ, но у ТСЖ нет таких денег. Я дошла до губернатора, теперь ремонт будут делать бесплатно. Кабель со временем переведут с баланса ТСЖ, это не пятиминутный разговор", - рассказала она. По ее словам, в случае необходимости 450-метровый кабель не только отремонтируют, но и заменят бесплатно, что обойдется в два миилиона рублей.
Председатель сообщила, что за трое суток обратилась в администрацию Пролетарского района, где ей угрожали проверками прокуратуры и Ростехнадзора, в администрацию города, региона, "Общественный народный фронт", обратилась к депутатам, написала письмо президенту.
Представитель пресс-службы "ТНС энерго" сообщил, что компания не занимается кабелями, а только платой за электроэнергию.