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Ростовчане обвинили "ТНС энерго" в трехдневном отключении света

1 марта 2018, 12:54
Жители Ростова обвинили "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в отключении дома от электричества на три дня, следует из обращения председателя товарищества собственников жилья "Литейщик".

Компания отвергает обвинения.

Как следует из обращения жителей, "ТНС энерго Ростов-на-Дону" отказывается подключать 121-квартирный дом на улице Книжной, 175/69 к электричеству, потому что у компании нет на своем балансе сетевого кабеля до границы фундамента. Председатель товарищества собственников жилья сообщила, что из-за повреждения кабеля дом был обесточен трое суток, с 19:00 понедельника.

"В течение нескольких часов кабель будут ремонтировать. Кабель находится на балансе ТСЖ, но у ТСЖ нет таких денег. Я дошла до губернатора, теперь ремонт будут делать бесплатно. Кабель со временем переведут с баланса ТСЖ, это не пятиминутный разговор", - рассказала она. По ее словам, в случае необходимости 450-метровый кабель не только отремонтируют, но и заменят бесплатно, что обойдется в два миилиона рублей.

Председатель сообщила, что за трое суток обратилась в администрацию Пролетарского района, где ей угрожали проверками прокуратуры и Ростехнадзора, в администрацию города, региона, "Общественный народный фронт", обратилась к депутатам, написала письмо президенту.

Представитель пресс-службы "ТНС энерго" сообщил, что компания не занимается кабелями, а только платой за электроэнергию.

У вас отключали свет в течение последнего месяца?
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