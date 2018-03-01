Школа нового поколения появится на Западном в Ростове к 2021 году

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Не похожая ни на одну другую школа появится в Западном жилом массиве в Ростове-на-Дону к сентябрю 2021 года, сообщила горадминистрация.

"Школа нового поколения будет иметь все необходимое не только для образовательного процесса, но и для физического развития детей", - сказано в сообщении. Спортивную площадку при школе разобьют на три зоны - игровую, спортивную и хозяйственную, для медобеспечения оборудуют кабинеты для процедур, прививок, стоматолога, психолога. Для культурных мероприятий в школе в соответствии с современными требованиями оборудуют актовый зал и универсальную студию. Отмечается, что новая школа, которую жители массива ждали почти 40 лет, рассчитана на 1,4 тысячи мест. р3