«Долгие» поезда в «Платов» могут пригодиться «Почте России»

По его словам, на новом логистическом центре будет работать около 1,5 – 1,7 тысяч сотрудников. «Если мы перемножим цифры, то пассажиропоток только для того, чтобы обеспечить нас сотрудниками будет порядка полумиллиона в год – это достаточно большой приток пассажиропотока, который может дать «Почта России», - отметил он. Он добавил, что использование легкорельсового транспорта для компании может быть было бы выгоднее, чем организовывать шатлы из Ростова, Новочеркасска, Новошахтинска и Шахт.