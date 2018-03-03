«Долгие» поезда в «Платов» могут пригодиться «Почте России»

В филиале РЖД пока не собираются строить высокоскоростную магистраль из Ростова к новому аэропорту «Платов». Вместо нее в компании предложили использовать городскую электричку. Жителей Ростова будут высаживать за 16 километров от аэропорта на конечной станции под Новочеркасском и доставлять пассажиров в аэропорт на автобусах.
Курбатов отметил, что «Почта России» не готова использовать железную дорогу к «Платову» для доставки писем, но видит перспективы в ней для перевозки своих сотрудников, чтобы те смогли добираться до нового логистического центра возле аэропорта. «Мы не планировали использовать в проекте текущего логистического центра железнодорожный транспорт для перемещения почтовых отправлений, но это не значит, что он нам не может понадобиться», - сказал он.
По его словам, на новом логистическом центре будет работать около 1,5 – 1,7 тысяч сотрудников. «Если мы перемножим цифры, то пассажиропоток только для того, чтобы обеспечить нас сотрудниками будет порядка полумиллиона в год – это достаточно большой приток пассажиропотока, который может дать «Почта России», - отметил он. Он добавил, что использование легкорельсового транспорта для компании может быть было бы выгоднее, чем организовывать шатлы из Ростова, Новочеркасска, Новошахтинска и Шахт.