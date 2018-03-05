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Posted 5 марта 2018, 10:28

Published 5 марта 2018, 10:28

Modified 1 октября, 13:40

Updated 1 октября, 13:40

Двое военных-наркомана арестованы в Новочеркасске

5 марта 2018, 10:28
Новочеркасский гарнизонный военный суд Ростовской области арестовал двух военных, которые находились на службе после употребления наркотиков, сообщается на сайте суда.

"У двух военных обнаружили признаки наркотического опьянения. Их направили на медосвидетельствование. Состояние опьянения было подтверждено", - говорится в публикации.

Отмечается, что мужчины признали вину и раскаялись в случившемся. У каждого из них есть малолетний ребенок, что стало смягчающим обстоятельством.

Каждого военного оштрафовали на 15 суток с содержанием на гауптвахте. Это постановление может быть обжаловано в течение 10 суток.

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