"Хиты Бродвея" покажет музыкальный театр Ростова перед 8 марта

Posted 5 марта 2018, 13:23
Published 5 марта 2018, 13:23
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"Программа концерта полностью состоит из самых популярных произведений в истории мюзикла", - сказано в сообщении.
Зрителям покажут хорошо знакомые номера из новых и уже успевших стать классикой мюзиклов. В числе номеров отрывки из "Бала вампиров", "Моей прекрасной леди", "Поющих под дождем", "Джентельмены предпочитают блондинок", "Мулен Руж" и многих других.
Отмечается, что концерт начнется в 19.00 мск. Еще один показ "Хитов Бродвея" пройдет 27 марта.
р3