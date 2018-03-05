"Хиты Бродвея" покажет музыкальный театр Ростова перед 8 марта

Зрителям покажут хорошо знакомые номера из новых и уже успевших стать классикой мюзиклов. В числе номеров отрывки из "Бала вампиров", "Моей прекрасной леди", "Поющих под дождем", "Джентельмены предпочитают блондинок", "Мулен Руж" и многих других.