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Posted 5 марта 2018, 13:23

Published 5 марта 2018, 13:23

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

"Хиты Бродвея" покажет музыкальный театр Ростова перед 8 марта

5 марта 2018, 13:23
Сюжет
Новости Ростова
Концерт в двух отделениях "Хиты Бродвея" представит музыкальный театр публике Ростова-на-Дону 7 марта, сообщается на сайте объекта культуры.

"Программа концерта полностью состоит из самых популярных произведений в истории мюзикла", - сказано в сообщении.

Зрителям покажут хорошо знакомые номера из новых и уже успевших стать классикой мюзиклов. В числе номеров отрывки из "Бала вампиров", "Моей прекрасной леди", "Поющих под дождем", "Джентельмены предпочитают блондинок", "Мулен Руж" и многих других.

Отмечается, что концерт начнется в 19.00 мск. Еще один показ "Хитов Бродвея" пройдет 27 марта.

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#Культура#Новости Ростова#Новости
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