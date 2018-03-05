Левые повороты с улицы Максима Горького в Ростове запретили временно

С 19 февраля изменена схема дорожного движения на перекрестках Максима Горького – Буденновский и Максима Горького – Соколова. Теперь по будням с 12.00 до 20.00 запрещен левый поворот с Максима Горького на Соколова и Буденновский в южном направлении.