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Posted 5 марта 2018, 07:48

Published 5 марта 2018, 07:48

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

Левые повороты с улицы Максима Горького в Ростове запретили временно

5 марта 2018, 07:48
Сюжет
Новости Ростова
Повороты с улицы Максима Горького на проспект Соколова и Буденновский запрещены на время работ на улице Станиславского, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы администрации Ростова-на-Дону.

"Мероприятия направлены на увеличение скорости движения трамваев по улице Максима Горького. В настоящее время это единственный общественный транспорт на указанной улице. Запреты на поворот носят временный характер ― на период проведения работ по реконструкции улицы Станиславского", ― сказано в ответе.

С 19 февраля изменена схема дорожного движения на перекрестках Максима Горького – Буденновский и Максима Горького – Соколова. Теперь по будням с 12.00 до 20.00 запрещен левый поворот с Максима Горького на Соколова и Буденновский в южном направлении.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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