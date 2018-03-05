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Posted 5 марта 2018, 12:47

Published 5 марта 2018, 12:47

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

Ученые Ростовской области помогут выращивать моллюсков в Южной Африке

5 марта 2018, 12:47
Ученые Ростовской области поделятся опытом выращивания моллюсков и черноморского лосося с южноафриканскими коллегами, сообщил пресс-центр Азовского НИИ рыбного хозяйства.

"Соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Йоханнесбурга институт подписал на прошедшей в Крыму международной сельскохозяйственной выставке", - сказано в сообщении.

Помимо опыта выращивания водных ресурсов специалистов из Южной Африки заинтересовали технологии института по насыщению воды кислородом в водоемах по разведению рыбы.

Отмечается, что, со своей стороны, Азовскому НИИ интересно ознакомиться с технологиями выращивания товарной рыбы в Южной Африке. Стороны подписали договор о сотрудничестве и обмене опытом.

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#Экономика#Новости
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