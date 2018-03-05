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Posted 5 марта 2018, 09:02

Published 5 марта 2018, 09:02

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

В ростовской больнице, где персонал играет в "Ферму", вновь очереди

5 марта 2018, 09:02
Сюжет
Новости Ростова
Очереди в городской больнице №6 Ростова-на-Дону не исчезли после критики больницы в соцсетях, передает корреспондент RostovGazeta.

В феврале один из пациентов городской больницы №6 снял на видео, как медсестра в кабинете эндокринолога играет в онлайн-игру "Ферма". На кадрах было видно, что у кабинета в это время несколько пациентов ждали своей очереди.

В четверг, 1 марта, утром своей очереди в процедурный кабинет дожидались восемь человек. Как объяснил главный врач больницы Альберт Пирумян, очереди не было ― люди просто пришли раньше своей записи.

"Забор крови для анализов производится по записи, интервал составляет 4-5 минут в зависимости от количества пациентов. Пациенты приходят сдавать кровь за 10-15 минут до назначенного времени, в результате у процедурного кабинета постоянно находится 5-6 человек, но все попадают в кабинет в назначенное время", ― рассказал главврач.

Однако, по словам самих пациентов, записи в "процедурку" нет ― утром перед сдачей анализов надо взять талон в регистратуре и ждать в порядке живой очереди. На сайте больницы не удалось найти графы на запись в процедурный кабинет.

Очередь также была у кабинета эндокринолога. Три женщины около 20 минут ждали, когда медсестра выпишет направление пациентке. Ситуацию ожидающие объяснили тем, что медсестра "любит поговорить".

"Медицинская сестра кабинета врача-эндокринолога подробно объясняет пациентам правила подготовки при направлении на обследование, либо консультации, пациенты по этому поводу не высказывали недовольства", ― прокомментировал ситуацию Пирумян.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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