В ростовской больнице, где персонал играет в "Ферму", вновь очереди

Posted 5 марта 2018, 09:02
Published 5 марта 2018, 09:02
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
В феврале один из пациентов городской больницы №6 снял на видео, как медсестра в кабинете эндокринолога играет в онлайн-игру "Ферма". На кадрах было видно, что у кабинета в это время несколько пациентов ждали своей очереди.
В четверг, 1 марта, утром своей очереди в процедурный кабинет дожидались восемь человек. Как объяснил главный врач больницы Альберт Пирумян, очереди не было ― люди просто пришли раньше своей записи.
"Забор крови для анализов производится по записи, интервал составляет 4-5 минут в зависимости от количества пациентов. Пациенты приходят сдавать кровь за 10-15 минут до назначенного времени, в результате у процедурного кабинета постоянно находится 5-6 человек, но все попадают в кабинет в назначенное время", ― рассказал главврач.
Однако, по словам самих пациентов, записи в "процедурку" нет ― утром перед сдачей анализов надо взять талон в регистратуре и ждать в порядке живой очереди. На сайте больницы не удалось найти графы на запись в процедурный кабинет.
Очередь также была у кабинета эндокринолога. Три женщины около 20 минут ждали, когда медсестра выпишет направление пациентке. Ситуацию ожидающие объяснили тем, что медсестра "любит поговорить".
"Медицинская сестра кабинета врача-эндокринолога подробно объясняет пациентам правила подготовки при направлении на обследование, либо консультации, пациенты по этому поводу не высказывали недовольства", ― прокомментировал ситуацию Пирумян.
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