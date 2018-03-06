Четверть управляющих компаний Ростовской области могут лишить лицензий

Posted 6 марта 2018, 09:55
Published 6 марта 2018, 09:55
Modified 1 октября, 13:56
Updated 1 октября, 13:56
Сейчас в регионе лицензию на осуществление управления домами имеют 533 управляющие компании, из них только 412 имеют хотя бы один дом в управлении.
"В случае, если в течение полугода у управляющей компании нет в управлении домов, лицензию такой компании автоматически аннулируют в 2018 году", - сказал Асташев.
По его словам, с этого года также управляющим компаниям в регионе запретят иметь схожие названия. Как пояснил Асташев, если УК имеют схожие или тождественные названия, то такое наименование сохранится у компании, которая зарегистрировалась первой, остальным будет предложено изменить название. По словам начальника Госжилинспекции региона, эти меры будут способствовать, в том числе, очищению рынка от недобросовестных УК.
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