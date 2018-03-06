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Posted 6 марта 2018, 09:55

Published 6 марта 2018, 09:55

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Четверть управляющих компаний Ростовской области могут лишить лицензий

6 марта 2018, 09:55
Почти четверть управляющих компаний Ростовской области могут лишить лицензий, если они в течение полугода не найдут себе домов, сообщил во вторник начальник государственной жилищной инспекции региона Павел Асташев.

Сейчас в регионе лицензию на осуществление управления домами имеют 533 управляющие компании, из них только 412 имеют хотя бы один дом в управлении.

"В случае, если в течение полугода у управляющей компании нет в управлении домов, лицензию такой компании автоматически аннулируют в 2018 году", - сказал Асташев.

По его словам, с этого года также управляющим компаниям в регионе запретят иметь схожие названия. Как пояснил Асташев, если УК имеют схожие или тождественные названия, то такое наименование сохранится у компании, которая зарегистрировалась первой, остальным будет предложено изменить название. По словам начальника Госжилинспекции региона, эти меры будут способствовать, в том числе, очищению рынка от недобросовестных УК.

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