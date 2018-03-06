Четверть управляющих компаний Ростовской области могут лишить лицензий

По его словам, с этого года также управляющим компаниям в регионе запретят иметь схожие названия. Как пояснил Асташев, если УК имеют схожие или тождественные названия, то такое наименование сохранится у компании, которая зарегистрировалась первой, остальным будет предложено изменить название. По словам начальника Госжилинспекции региона, эти меры будут способствовать, в том числе, очищению рынка от недобросовестных УК.