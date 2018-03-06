Лучший экомаршрут для каждого заповедника выберут в Ростовской области

Posted 6 марта 2018, 14:11
Published 6 марта 2018, 14:11
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Жителям области предлагают присылать наброски экомаршрутов в три номинации - для территории заповедника "Ростовский", включая водно-болотные угодья водохранилища Веселовское и озера Маныч-Гудило, для природного парка "Донской" и заказников региона, а также для охраняемых ландшафтов и особо охраняемых природных зон местного значения.
Присылать предложения можно до 1 июля на сайт конкурса. Победителей опредделят 1 августа.
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