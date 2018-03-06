Лучший экомаршрут для каждого заповедника выберут в Ростовской области

"Жителям области предлагают присылать наброски экомаршрутов в три номинации - для территории заповедника "Ростовский", включая водно-болотные угодья водохранилища Веселовское и озера Маныч-Гудило, для природного парка "Донской" и заказников региона, а также для охраняемых ландшафтов и особо охраняемых природных зон местного значения.