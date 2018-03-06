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Posted 6 марта 2018, 12:44

Published 6 марта 2018, 12:44

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Угрозы распространения таллия в Ростовской области нет

6 марта 2018, 12:44
Угрозы распространения таллия после заражения этим опасным металлом работников завода Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. В. М. Бериева (ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева") нет, считает глава администрации города Таганрога, где находится завод, Андрей Лисицкий.

"Сейчас угрозы для распространения нет", - сказал он.

По его словам, после появления первых обращений сотрудников в медсанчасть завода, сдачи анализов и подтверждения заражения 28 работников, на заводе взяли пробы воды и воздуха, перекрыли доступ в помещения, где находились заразившиеся люди, для обнаружения источника заражения. На заводе источник обнаружен не был.

Всего, по словам Лисицкого, заболевание подтвердилось у 28 человек, результаты анализов ожидают еще девять человек. Сейчас еще восемь человек находятся на лечении в больнице Ростова и один в Таганроге. Остальных заразившихся выписали.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у одного из работников, у которого обнаружили превышение содержания таллия в 150 раз, остановилось сердце, но врачи успели его откачать. Лисицкий также опроверг смерть работников завода от заражения.

Таллий – опасный металл, превышенное содержание которого в организме человека приравнивается к отравлению мышьяком.

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