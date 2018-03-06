Угрозы распространения таллия в Ростовской области нет

Posted 6 марта 2018, 12:44
Published 6 марта 2018, 12:44
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Сейчас угрозы для распространения нет", - сказал он.
По его словам, после появления первых обращений сотрудников в медсанчасть завода, сдачи анализов и подтверждения заражения 28 работников, на заводе взяли пробы воды и воздуха, перекрыли доступ в помещения, где находились заразившиеся люди, для обнаружения источника заражения. На заводе источник обнаружен не был.
Всего, по словам Лисицкого, заболевание подтвердилось у 28 человек, результаты анализов ожидают еще девять человек. Сейчас еще восемь человек находятся на лечении в больнице Ростова и один в Таганроге. Остальных заразившихся выписали.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у одного из работников, у которого обнаружили превышение содержания таллия в 150 раз, остановилось сердце, но врачи успели его откачать. Лисицкий также опроверг смерть работников завода от заражения.
Таллий – опасный металл, превышенное содержание которого в организме человека приравнивается к отравлению мышьяком.