Авторынок в Ростовской области в 2017 году прирос на 13%

По сравнению с 2016 годом региональный авторынок вырос на 13,3%. Также известно, что емкость рынка новых авто в Ростовской области по итогам 2017 года составил 49,1 миллиарда, а это на 18,6% больше, чем было зафиксировано годом ранее. По этому показателю область вошла в топ-10 регионов с наибольшим объемом авторынка, заняв в нем девятое место.