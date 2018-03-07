Авторынок в Ростовской области в 2017 году прирос на 13%

Posted 7 марта 2018, 14:58
Published 7 марта 2018, 14:58
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
По сравнению с 2016 годом региональный авторынок вырос на 13,3%. Также известно, что емкость рынка новых авто в Ростовской области по итогам 2017 года составил 49,1 миллиарда, а это на 18,6% больше, чем было зафиксировано годом ранее. По этому показателю область вошла в топ-10 регионов с наибольшим объемом авторынка, заняв в нем девятое место.
Как и ожидалось, место лидера в данном рейтинге досталось Москве, на которую приходится 20% от всего объема российского авторынка. В первую тройку также вошли Московская область и Санкт-Петербург. Соседний Краснодарский край занял в рейтинге пятую строчку с показателем емкости рынка в 76,8 миллиарда рублей.
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