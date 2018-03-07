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Posted 7 марта 2018, 14:58

Published 7 марта 2018, 14:58

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Авторынок в Ростовской области в 2017 году прирос на 13%

7 марта 2018, 14:58
Объем рынка новых легковушек в Ростовской области в 2017 году составил 39,9 тысячи единиц, говорится в исследовании компании "Автостат".

По сравнению с 2016 годом региональный авторынок вырос на 13,3%. Также известно, что емкость рынка новых авто в Ростовской области по итогам 2017 года составил 49,1 миллиарда, а это на 18,6% больше, чем было зафиксировано годом ранее. По этому показателю область вошла в топ-10 регионов с наибольшим объемом авторынка, заняв в нем девятое место.

Как и ожидалось, место лидера в данном рейтинге досталось Москве, на которую приходится 20% от всего объема российского авторынка. В первую тройку также вошли Московская область и Санкт-Петербург. Соседний Краснодарский край занял в рейтинге пятую строчку с показателем емкости рынка в 76,8 миллиарда рублей.

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