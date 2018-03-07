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Posted 7 марта 2018, 10:18

Published 7 марта 2018, 10:18

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Долги по зарплатам впервые начали снижаться в Ростовской области

7 марта 2018, 10:18
Уровень задолженностей по зарплатам перед физическими лицами в Ростовской области в 2017 году уменьшается впервые, рассказал первый заместитель прокурора Ростовской области Андрей Сысоенков.

"Мы проанализировали ситуацию с задолженностями по зарплатам и сравнили с прошлыми годами. В итоге получилось, что 2017 год ― это первый год, когда задолженность перестала расти и даже стала несколько снижаться. Эту динамику нам предстоит в текущем году поддержать", ― сообщил зампрокурора области.

Однако он отметил, что за прошлый год приставы смогли взыскать с должников приблизительно 50% долгов. Из 554 миллионов задолженности по зарплате взыскано только 365 миллионов.

#Экономика#Новости
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