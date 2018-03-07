Долги по зарплатам впервые начали снижаться в Ростовской области

"Мы проанализировали ситуацию с задолженностями по зарплатам и сравнили с прошлыми годами. В итоге получилось, что 2017 год ― это первый год, когда задолженность перестала расти и даже стала несколько снижаться. Эту динамику нам предстоит в текущем году поддержать", ― сообщил зампрокурора области.