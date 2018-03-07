Под Ростовом началось строительство завода за 3,4 млрд рублей

Posted 7 марта 2018, 11:26
Published 7 марта 2018, 11:26
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Завод появится в Южно-Батайском индустриальном парке. В среду был заложен первый камень. Завод будет выпускать пленку для упаковки скоропортящихся продуктов", - говорится в публикации.
Отмечается, что на строительство будет потрачено 3,4 миллиарда рублей. Для местных жителей появится около 150 мест для работы. Предприятие будет выплачивать 160 миллионов рублей налогов каждый год.
Запуск первой линии пройдет в 2020 году. Далее планируется увеличить производство до 12 тысяч тонн. Продукцию планируют вывести на мировой рынок.
В 2016 году в Аксайском районе запустили изготовление пленки. Тогда объем инвестиций составил 400 миллионов рублей.
р1