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Posted 7 марта 2018, 11:26

Published 7 марта 2018, 11:26

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Под Ростовом началось строительство завода за 3,4 млрд рублей

7 марта 2018, 11:26
В Ростовской области был дан старт строительства нового предприятия "Атлантис-Пак", которое будет заниматься изготовлением пленки, информирует правительство региона.

"Завод появится в Южно-Батайском индустриальном парке. В среду был заложен первый камень. Завод будет выпускать пленку для упаковки скоропортящихся продуктов", - говорится в публикации.

Отмечается, что на строительство будет потрачено 3,4 миллиарда рублей. Для местных жителей появится около 150 мест для работы. Предприятие будет выплачивать 160 миллионов рублей налогов каждый год.

Запуск первой линии пройдет в 2020 году. Далее планируется увеличить производство до 12 тысяч тонн. Продукцию планируют вывести на мировой рынок.

В 2016 году в Аксайском районе запустили изготовление пленки. Тогда объем инвестиций составил 400 миллионов рублей.

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#Экономика#Новости
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