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Posted 7 марта 2018, 06:56

Published 7 марта 2018, 06:56

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Трамвай сошел с рельсов из-за гололеда в Ростове

7 марта 2018, 06:56
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове из-за гололеда трамвай на пересечении улиц Горького и переулка Крепостного сошел с рельсов, рассказал RostovGazeta диспетчер МУП "Ростовская Транспортная Компания".

Около 8.20 трамвай №10 сошел с рельсов в Кировском районе Ростова-на-Дону. По словам представителя транспортной компании, никто из пассажиров не был ранен.

"На место происшествия выехал ревизор по безопасности. Авария произошла из-за гололеда",- отметили в компании.

Общая дорожная ситуация по Ростову по данным сервиса "Яндекс.Пробки" оценивается в девять баллов из десяти. По всему городу произошли массовые аварии из-за неблагоприятных погодных условий и гололеда.

На перекрестке улиц Горького и переулка Крепостного образовалась огромная пробка из-за сошедшего с рельсов трамвая, автомобилисты двигаются здесь со скоростью в пять километров в час.

#Новости Ростова#Новости
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