Трамвай сошел с рельсов из-за гололеда в Ростове

Posted 7 марта 2018, 06:56
Published 7 марта 2018, 06:56
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Около 8.20 трамвай №10 сошел с рельсов в Кировском районе Ростова-на-Дону. По словам представителя транспортной компании, никто из пассажиров не был ранен.
"На место происшествия выехал ревизор по безопасности. Авария произошла из-за гололеда",- отметили в компании.
Общая дорожная ситуация по Ростову по данным сервиса "Яндекс.Пробки" оценивается в девять баллов из десяти. По всему городу произошли массовые аварии из-за неблагоприятных погодных условий и гололеда.
На перекрестке улиц Горького и переулка Крепостного образовалась огромная пробка из-за сошедшего с рельсов трамвая, автомобилисты двигаются здесь со скоростью в пять километров в час.