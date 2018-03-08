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Posted 8 марта 2018, 11:49

Published 8 марта 2018, 11:49

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Каждая вторая клиника в Ростове попадается на приписывании расходов по ОМС

8 марта 2018, 11:49
Каждая вторая медицинская организация в Ростове-на-Дону и Ростовской области попадается на приписывании тех или иных расходов по ОМС, сообщил директор территориального фонда ОМС Алексей Решетников.

По его словам, в прошлом году финансовые проверки прошли в 161 медорганизации (из 234, работающих по ОМС) и во всех пяти страховых компаний.

«Те или иные нарушения в использовании средств ОМС были установлены в 87 медучреждений или 54% от проверенного количества медорганизаций. Общая сумма средств ОМС, использованных с нарушениями за 2017 год, составила более 17,4 миллиона рублей», - сказал Решетников.

Наибольшие суммы, по словам Решетникова, приписывают частные клиники - ООО «Авиценна», ООО «Гемодиализный центр «Ростов». В структуру расходов они включили оплату коммунальных услуг, налогов на неиспользуемое имущество и на землю.

Среди основных нарушений также оплата видов расходов, не включенных в территориальную программу ОМС и в тарифы, финансирование структурных подразделений, которые должны финансироваться из иных источников, расходование средств ОМС сверх норм и при отсутствии подтверждающих документов.

Все приписавшие расходы клиники оштрафовали на 2,7 миллиона рублей.

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